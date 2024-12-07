2. Amatör Küme’de zirvedeki iki takım şampiyonluk yolunda kritik maça çıkıyor.

2. Amatör Küme’de sekizinci maçlar sonunda lider durumdaki Sungurlu Belediyespor ile ikinci sıradaki Dodurga Belediye Beyliğispor takımları yarın saat 14’de Dodurga İlçe sahasında karşılaşacaklar.

Ligde oynadığı sekiz maçı da kazanarak 24 puanla lider durumda bulunan Sungurlu Belediyespor ile sekiz maçta tek mağlubiyeti ilk yarıda Sungurlu deplasmanında alınan Dodurga Belediye Beyliğispor takımları karşılaşacak.

Ev sahibi takım ligde zirveye ortak olmak ve ilk iki yolunda avantaj yakalamak için sahasında konuk edeceği kayıpsız lider Sungurlu Belediyespor önünde kazanmak istiyor,

Konuk Sungurlu Belediyespor ise hem liderliğini devam ettirmek hem de yoluna kayıpsız sürdürmek için Dodurga deplasmanında kazanmak amacında. Sungurlu Belediyespor bu maçı kazanamaması halinde kaybetmeyerek rakibi ile puan farkını korumak amacında.

Zirvedeki iki takımın maçını üçüncü sırada bulunan ve ilk iki mücadelesi veren Buharaspor’da yakından takip ediyor.

Buharaspor yarın deplasmanda kazanarak bu maçtan çıkacak sonuca göre ilk iki için avantaj yakalamak istiyor.