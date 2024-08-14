AK Parti 23'ncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor...

Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı.

15 YENİ İSİM KATILDI

Seneler boyunca girdiği tüm seçimlerden zamanla ayrılan AK Parti, yeni isimlerle yoluna devam ediyor.

AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende 2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı.

AK PARTİ'YE KATILAN MİLLETVEKİLLERİ

14 Mayıs seçimlerinden sonra parlamentoya 44 milletvekiliyle giren İyi Parti’den istifa eden ve bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren İstanbul Milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ahmet Ersagun Yücel, AK Parti'ye katıldı.

13 BELEDİYE BAŞKANI

Bir tanesi İyi Parti'den, 7'si Yeniden Refah Partisi'nden, 5'i ise bağımsız olmak üzere toplam 13 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı.

BAĞIMSIZ

• Mahmut Dal (Adana/Saimbeyli)

• Ali Açmaz (Elazığ/Arıcak/Bükardı)

• Ali Öztoklu (Konya/Doğanhisar)

• Mehmet Begit (Şanlıurfa/Birecik)

• Zafer Arpacı (Uşak/Banaz)

YENİDEN REFAH PARTİSİ

• Cömert Özen (Adana/Feke)

• Emrullah Akpunar (Erzurum/Aziziye)

•Fehim Kaya (Muş/Bulanık/Yoncalı)

• Ömer Faruk Yenilmez (Muş/Merkez/Yeşilova)

• Mesut Karayiğit (Ordu/Çaybaşı)

• Refahattin Şencan (Samsun/Ayvacık)

• Nevzat Karasu (Erzurum/Karaköy)

İYİ PARTİ

• Hayrettin Özdemir (Erzurum/Horosan)