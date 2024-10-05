Otomobil tıra çarptı: 5 yaralı Otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Yusuf D. idaresindeki 19 AS 108 plakalı otomobil, Çorum Caddesi Sanayi Kavşağı'nda Hıdır Ö'nün kullandığı 19 AEA 085 plakalı otomobile arkadan çarptı.

F B I M G 1728104887419Kazada sürücülerin yanı sıra 19 AS 108 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mahmut G. ile Oğuzhan Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Editör: Anadolu Ajansı