Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Muharrem Gül, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.

Muharrem Gül, "Bundan 50 yıl önce Kıbrıs'ı ilhak ederek Türkiye'yi batıdan ve güneyden kuşatmak isteyen Yunanistan, 15 Temmuz 1974'te EOKA'cı katillere darbe yaptırarak adaya kan ve gözyaşı getirmiştir." dedi.

Gül, Londra ve Zürih Antlaşmaları gereği garantör devlet Türkiye'nin, Kıbrıs'ta barışı tesis etmek ve soydaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Kıbrıs'a müdahale kararının alındığını hatırlattı.

Türk Ordusunun, Kıbrıs Harekatı'nın sabahında denizden ve havadan başarılı bir harekat icra ettiğini vurgulayan Gül, Kıbrıs Türkü'nün 1878'den o güne kadar hasret duyduğu özgürlüğüne kavuştuğunu kaydetti.

Yıllardır Kıbrıs'ta her türlü şiddet ve zulme uğrayan Kıbrıs Türk'ünün hiçbir zaman pes etmeden 20 Temmuz 1974'te Mehmetçikle kucaklaştığını aktaran Gül, 20 Temmuz'un Kıbrıs Türk'ünün esaretten kurtulduğu ve yavru vatanın ana vatana kavuştuğu gün olduğunu belirtti.

Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda destan yazan Türk Ordusu, yurt içinde ve dışında her zaman güç ve kudret sembolüdür. Kıbrıs Barış Harekatı'nda 508 can kardeşimiz, 70 mücahit ve 270 Kıbrıs Türkü şehit olmuştur. Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına, tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Kuzey Türk Cumhuriyeti, Ne mutlu Türk'üm diyene."