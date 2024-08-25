Konya'da öğle saatlerinde meydana gelen olayda; 20 yaşındaki Mehmet Emin Aktan, ailesi tarafından odasında silahla vurulmuş halde bulundu.

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AİLESİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Aktan'ın kanlar içinde gören ailesi hemen durumu ekiplere bildirdi. Gencin ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı.

intihar mı, cinayet mi? Mehmet Emin Aktan odasında ölü olarak bulundu - 1. Resim

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 20 yaşındaki Mehmet Emin Aktan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemelerin ardından Mehmet Emin Aktan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Editör: İhlas Haber Ajansı