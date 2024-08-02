2024-2025 YILLARI EROL OLÇOK EAH KİT KARŞILIĞI OTOMATİK SIVI BAZLI SİTOLOJİ SİSTEMİ ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



2024-2025 YILLARI EROL OLÇOK EAH KİT KARŞILIĞI OTOMATİK SIVI BAZLI SİTOLOJİ SİSTEMİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/937505

1-İdarenin a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No:3 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM c) Telefon ve faks numarası : 3642195500 - 3642195529 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024-2025 YILLARI EROL OLÇOK EAH KİT KARŞILIĞI OTOMATİK SIVI BAZLI SİTOLOJİ SİSTEMİ ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : KİT KARŞILIĞI OTOMATİK SIVI BAZLI SİTOLOJİ SİSTEMİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ç) Süresi/teslim tarihi : 1-Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. İşi bitirme tarihi 31.03.2026' dür. 31.03.2026 tarihine kadar parti parti (60 günlük stoklarda) yapılan talepler doğrultusunda teslimat yapılacaktır. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılmaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. 2- Kit siparişleri yüklenici firma faksına iletildikten sonra en geç 5 iş günü içerisinde Hastanelere teslim edilecektir. 3-Mal teslimi sözleşmede belirtilen miktarlarda ilgili hastaneye fatura kesilecektir. 4-Faturalarda tıbbi malzemelerin SUT (SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ) kodları mutlaka belirtilecektir. 5-Cihazlar sözleşme iş başlangıç tarihinden önce hastanelerimiz laboratuvarlarına çalışır vaziyette teslim edilecektir. 6-Cihazlar ihale sonunda 13 yaşını geçmeyecektir. Teklif edilen cihazlar üretimden kalkmamış olmalıdır. 7-Sözleşme bitiminde kurumun elindeki kitler bitmez ise cihazlar 01.04.2026 tarihine kadar kurumda kalacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.08.2024 - 14:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Toplantı Salonu (Bahçelievler Mah. Çamlık Caddesi. No:3 Merkez-ÇORUM)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. İmalatçı Belgesi, istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Sanayi Sicil Belgesi,

Teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, Yetkili Satıcı Belgesi 4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Garanti, Bakım Onarım Taahhütnameleri 4.3.3. 4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: KAPSAM DIŞI BELGESİ,ÜTS BELGESİ 4.3.4. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Katalog, Teknik Şartnameye Cevap 4.3.5. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.