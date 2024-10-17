Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, 2024 yılının çiftçiler açısından sıkıntılı geçtiğini belirterek, “Gıdanın devamlılığı ve sürdürebilirliği için üreticilerimizin banka borçlarının faizsiz, ertelenmesi, soğan patates ve diğer ürünler için ihracatın açılması, 2024 yılı mazot ve gübre desteklemelerinin nakdi olarak ekim sezonunda hemen ödenmesi yetkililerden talep ediyoruz” dedi.

Çorum çiftçisinin 2024 yılı ürünlerinin yüzde 98’inin hasadının yapıldığını aktaran Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, 2024 yılının aşırı kuraklık ve dolu afetinden dolayı bitkisel üretim açısından sıkıntılı geçtiğini söyledi.

Adem Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘ÇİFTÇİLERİMİZ BORÇLARINI ÖDEMEKTE ZORLUK ÇEKİYOR’

Kuraklıkdan dolayı ilimiz genelinde buğdayda %37, arpada%50, tiritikale de %47, nohut da %36, mercimek de %37 ve ayçiçekte %33 verim kayıbı oluşmuştur. Dolu afetinden dolayıda bitkisel üretimde il genelinde %50-70 oranında verim kaybı oluşmuştur. Yeşil aksamlı (soğan ve patates) ürünlerinin ihracata gitmemesi ve alım talebinin azalması, ürün verim kaybından ve ihracata gidecek ürünlerin gitmemesinden dolayı çiftçilerimiz banka zirai borçlarını ve diğer piyasaya olan borçlarını ödemekte zorluk çektiği aşikardır.

‘ÇİFTÇİ DOLU VE KURAKLIĞA RAĞMEN ÜRETMEKTEN VAZGEÇMEDİ’

Üreticilerimiz dolu ve kuraklık afetini ‘kaderim’ diyerek üretmekten vazgeçmemiş, ülke ekonomisine katkı sağlamak için 2025 yılı bitkisel üretimi için arazilerini ekime hazırlamış, yalnız kaliteli tohum ve gübre temininde sıkıntılarının olduğunu ifade etmektedirler. Gıdanın devamlılığı ve sürdürebilirliği için, üreticilerimizin banka borçlarının faizsiz, ertelenmesi, soğan, patetes ve diğer ürünler için ihracatın açılması, 2024 yılı mazot ve gübre desteklemelerinin nakdi olarak Ekim sezonunda hemen ödenmesini yetkililerden talep ediyoruz. 2025 yılı bitkisel üretimi ekimlerinin tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

16 Ekim Dünya Gıda Günü’nü de kutlayan Özdemir, “Gıdanın üretiminde ve devamlılığının sağlanmasında önemli rol oynayan çiftçilerimizi, üreticilerimizi saygıyla anarken,tüm vatandaşlarımızın 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nü kutlar saygılar sunarım” dedi. (Haber Merkezi)