2024 yılında kurulan ilk siyasi parti, "Emekliler Partisi" (EP) oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına göre, parti resmi olarak 8 Ocak'ta kuruldu. Partinin logosunda beyaz zemin üzerinde, mavi renkte doğan güneş yer alıyor.

EP Genel Başkanı Cengiz Erten, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda partinin ilkelerini "cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik, inkılapçılık, yurttaşlık" olarak açıkladı.

Milletvekili maaşlarının asgari ücretin en fazla 3 katı olacak

Parti programında eğitim ve sağlık haklarının ücretsiz olacağı, ekonomik kalkınma için yerli üretimi yapılacağı, tarımda gerekli teşviklerin sağlanacağı, Köy Enstitüleri'nin yeniden açılacağı, yabancılara toprak ve mülk satışının durdurulacağı, milletvekili maaşlarının asgari ücretin en fazla 3 katı seviyesine düşürüleceği ve vekillerin emekli maaşının asgari ücret olacağı vaatleri yer aldı.