Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yazılı bir açıklama yaparak sonuçları değerlendirdi.

Türkiye genelinde birinci parti olmanın gururunu yaşadıklarını ancak halkın kendilerine yüklediği sorumluluğun da bilincinde olduklarını vurgulayan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediyesini kazanamasalar da Çorum İl Genel Meclisi seçimlerinde birinci parti olarak Çorum halkının gönlünü kazandıklarını söyledi.

2019 yerel seçimlerinde 1 olan belediye sayısını 4’e, 6 olan İl Genel Meclisi üyesini de 9’a çıkardıklarını dile getiren Tahtasız, sosyal ve halkçı belediyecilik hizmetlerini Mecitözü, Oğuzlar ve Kargı ilçesinde, Ortaköy Aşdağul Beldesinde uygulama şansı verdiği için seçmenlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

“31 Mart seçimleri halkımızın geleceğe dönük umutlarını yeşertmiş, güzel ülkemizin 14 Büyükşehir, 21 il, 337 ilçe ve 61 beldesini şanlı bayrağımızın rengi olan kırmızıya boyamıştır. Bu seçim halkımızın partimize ve adaylarımıza gösterdiği teveccühle gelecekte kazanacağımız çok daha büyük zaferlerin ilk adımı olmuştur. Milletimiz ekmeğini küçültenlere, huzurunu bozanlara, demokrasiyi ezenlere, hukuk devletini çökertenlere açık bir mesaj vermiştir. İktidarın görmezden geldiği emekliler, çiftçiler, emeklilik ve staj mağdurları, atanamayan öğretmenler, atanamayan sağlıkçılar, işsiz gençler, evine ekmek götürmeye çalışanlar, hayat pahalılığı ve yüksek kiralar altında ezilenler kısacası yok sayılanlar ülkeyi yönetenlere açık bir mesaj vermiştir.

Partimize de çok önemli bir sorumluluk yüklemiştir. Kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden tüm kesimleri kucaklayarak, ülkemizin geleceğini hep birlikte, umutla kuracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında olduğu kadar yereldeki başkanlarımızla da iktidarın halktan ve halkın sorunlarından uzak politikalarına karşı denetleyici ve engelleyici bir güç olarak dimdik duracağız. Halkımızın gönlünde filizlenen umudu büyüteceğiz. Yeni kazanılan illerimizi, ilçelerimizi beton ve rant belediyeciliğinden kurtarıp halk odaklı sosyal belediyeciliği dalga dalga yayacağız. Halkımızın oylarına sahip çıkarak, onların ve dolayısıyla kentlerin yüzünün gülmesi için yılmadan hizmet üreteceğiz. Yerelden aldığımız güçle 2028 seçimlerine kadar iktidara giden yolu hep birlikte açacağız. Ümidimiz ve heyecanımız her zamankinden daha yüksek. Halkımızı asla ezdirmeyeceğiz ve mahcup etmeyeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile daha çok, daha çok, daha çok çalışacağız.”

Çorum’da seçilen belediye meclis ve il genel meclisi üyeleriyle birlikte iktidar adayının ve hükümetin Çorum’a yönelik söz ve vaatlerinin takipçisi olacaklarını da hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum için yapılacak her faydalı işte el birliğiyle çalışmaya hazır oldukları mesajını verdi.

CHP Çorum Miletvekili Mehmet Tahtasız, seçim süreci boyunca özverili bir çalışma yürüten Çorum Belediye Başkanı Levent Çöphüseyinoğlu ve tüm belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi adaylarına, sandıklara sahip çıkan partili ve gönüllülere, sandığa giderek demokratik hakkını kullanan seçmenlere teşekkür ederek, halkın takdiri ile sandıktan çıkan Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’a, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci’ye, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli’ye, Aşdağul Belde Başkanı Şenol Öncül’e ve önümüzdeki beş yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil edecek İl Genel ve Belediye Meclisi üyelerine başarılar dilediğini söyledi.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, yeni dönemde görev yapacak tüm belediye başkanlarının ve Çorum halkının Ankara’da emrinde olduğunu da sözlerine ekledi.

