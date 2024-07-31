Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2023 yılı sonu itibariyle 528 bin olan Çorum nüfusunun 2030'a kadar yüzde 6.5'luk düşüşle 494 bine gerilemesi bekleniyor.

TÜİK 2023-2100 yılları için tahmini nüfus projeksiyonu verilerini paylaştı.

Buna göre; Çorum nüfusunun 2024 yılı sonunda 521 bin 930, 2025 yılı sonunda 517 bin 360, 2026 yılı sonunda 512 bin 844, 2027 yılı sonunda 508 bin 196, 2028 yılı sonunda 503 bin 552, 2029 yılı sonunda 498 bin 897, 2030 yılı sonunda ise 494 bin 206’ya gerilemesi bekleniyor.