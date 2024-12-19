Çorum 'da sokakta havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 9. Sokak’ta silah sesi duyan gece bekçileri, çevrede yaptığı araştırmada boş tüfek kovanlarına rastladı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ekiplerince yapılan çalışmada, bir evin bahçesine atılmış 2 pompalı tüfek ve çok sayıda boş kovan tespit edildi.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada silahla ateş ettiği tespit edilen A.S. (21) yakalanarak gözaltına alındı.