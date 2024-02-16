Okullu Küçükler voleybol grup birinciliğinde 23 Nisan Ortaokulu erkek takımı grubundaki üçüncü maçını da rahat kazanarak yarı final grubuna yükseldi.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan grup birinciliğinde Çorum 23 Nisan Ortaokulu Muaz Berk Ekinci, Taha Alp Ceylan, Osman Enes, Abdullah Çakmak, İhsan Yasin Bektaş, Furkan Coşkun, Ahmet Alp Keklik, Taha Top, Batu Biçer ve Semih Fındıkçı’lı kadrosu ile mücadele ettiği grubunda ilk maçında Bartın Kurucaşile Ortaokulunu ikinci maçında Düzce Bilgi Ortaokulunu zorlanmadan 2-0 yenen 23 Nisan Ortaokulu dün son maçında Sinop Atatürk Ortaokulu ile karşılaştı.

Rakibi önünde yine zorlanmadı ve rakibine 25-15, 25-15’lik setlerle 2-0 yenerek grup birincisi olarak yarı final grubuna yükseldi.

23 Nisan Ortaokulu küçük erkek voleybol takımı 12-15 Mart tarihlerinde Amasya’da yapılacak olan yarı final grubunda mücadele edecek.