Çorum’da uzun süre haber alınamayan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Bağcılar 49. Sokak'ta ikamer eden Mehmet Sarı (23)'dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve girildiğinde hareketsiz halde bulunan gencin sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından Sarı'nın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Editör: Fatih Battar