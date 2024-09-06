Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi vurulmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'de Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre en az 20 terörist etkisiz hale getirildi.

HAKURK'TA OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Böylece, son 4 günde Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 27 oldu.