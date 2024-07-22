27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında şampiyon Eker İnşaat oldu. Final maçında Saylan Çelik’i 3-1 yenen Eker İnşaat bu yılın şampiyonluğunu kazandı.

Bu yıl 16 takımın mücadele ettiği Orta Kuşak Futbol Turnuvasında grup ve eleme maçlarını kazanarak finale yükselen Eker İnşaat ile Saylan Çelik takımları 27. şampiyonu belirlemek için karşı karşıya geldiler. Cumartesi akşamı Mimar Sinan sahasında oynanan final maçını CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ömer Özdemir, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Nadir Solak, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ile çok sayıda futbol sever izledi.

(Eker İnşaat’ın şampiyonluk kupasını Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mehmet Tahtasız verdi)

Maçın ilk 15 dakikalık bölümü kontrollü geçerken Saylan Çelik topa daha çok sahip oldu. 17. dakikada Eker İnşaat tecrübeli ismi Vedat’ın akıl dolu attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında Saylan Çelik topa daha çok sahip oldu ancak gol yollarında başarılı olamayınca ilk yarıyı Eker İnşaat 1-0 önde tamamladı.

(İkinci Saylan Çelik’in kupasını Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı verdi)

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren Saylan Çelik beraberlik golü için yüklendi. Bu bölümde bir çok net pozisyon bulan Saylan Çelik beraberlik golünü buyamadı. Risk aldığı son bölümlerde ise 45. dakikada Salih ile farkı ikiye çıkaran Eker İnşaat 57. dakikada İsmail Atalay’ın attığı golle maçta 3-0 öne geçti ve bir anlamda maçı bitirdi. Uzatma dakikalarında Mahir ile bir gol bulan Saylan Çelik önünde Eker İnşaat maçtan 3-1 galip ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu. Maçın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları verildi.

(Üçüncü olan Es Bilişim’in kupasını Çorum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Gür verdi)

(Dördüncülük kupasını alan Beyaz Saray Düğün Salonlarının kupasını Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ömer Özdemir ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Nadir Solak birlikte verdiler)