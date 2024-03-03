Memur-Sen Çorum İl Temsilciliği teşkilat buluşması yapıldı. Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde yapılan programa katılım yüksek oldu.

Programda konuşan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "28 Şubat'ın yıl dönümünde geriye dönüp baktığımızda Türkiye'de ulusal alanda vesayetle mücadelede önemli yol aldık. Dün ülkemize yaşatılan korkular, kaygılar, kuşkular geride kaldı. Bariyer ve barikatlar aşıldı. Katsayı zulmünün bitirilmesine, 8 yıllık kesintisiz eğitim dayanması ile toplum mühendisliği yapanların pabucunun dama atılmasına, turnikelerin sökülmesine, kamusal alan yalanı ile temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamanın ortadan kaldırılması için 12 milyon 300 bin imza ile ortaya koyduğumuz iradenin bir neticesi olarak kadınların kategorize edilişine son verilmesine varana kadar pek çok adım atıldı. Şimdi sıra mağdurların hakkının tam iadesindedir. "27. Yılında 28 Şubat Mağdurların Sorunları ve Çözüm Önerileri" raporumuzu örgütlü yapıların akıl terinin bir sonucu olarak ortak iradeyle açıkladık. “28. yılında 28 Şubat mağdurlarının sorunları” cümlesine mahal vermeyecek şekilde bir an önce gerekli adım atılmalı, hakları iade edilerek mağdurların yüreği soğutulmalıdır” dedi.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Fatih Okumuş ise konuşmasına vefatının 13. sene-i devriyesinde Milli Görüş hareketinin kurucusu ilim ve siyaset adamı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocayı rahmet, minnet ve dua ile anarak başladı.

Memur-Sen Çorum İl Temsilciliği olarak kamu alanında faaliyet gösteren 10 hizmet kolunda yaklaşık 10 bin üyesi ile Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da en büyük sivil toplum kuruluşu olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Fatih Okumuş, “Değerler sendikacılığı şiarıyla, üyesine hizmeti önceleyen, sorunlarının çözümü için gece gündüz demeden sahada mücadele eden görevi ne olursa olsun samimiyetle gayretle çalışan tüm teşkilatımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Örgütlü gücümüzü genişletmek için Kadın Komisyonumuz ve Engelli Komisyonumuzla aktif bir şekilde faaliyetler yürüterek farkındalık oluşturuyor ve yeni söylemlere imza atıyoruz. Emeklilerimizin sesini daha fazla duyurmak ve haklarını korumak için Emekli Memur-Sen merkez teşkilatımızla birlikte ilçe teşkilatlanmamızı da çok şükür tamamladık. Genç Memur-Sen’imiz öncülüğünde yürüttüğümüz Bir Bilenle Bilge Nesil projemizi bu yıl Kudüs ve Mescidi Aksa teması ve 1500 öğrencimizle mart ayı sonunda başlatacağız. Emek veren tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle teşkilat buluşmamıza teşriflerinden dolayı Sayın Genel Başkanımıza ve siz değerli haziruna teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)