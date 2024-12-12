ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Belediyemize ait, Cinsi Arsa vasfında olan, aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar;

S.No MAH Tarih Ve Saati PAFTA ADA PARSEL TOPLAM M2 İMAR DURUMU MUH.BED. TL GEÇ.TEM. TL 1. Gülabibey 24.12.2024 Saat.14:00 G33C-24B-4C 5178 7 1382,59 M2 A-5 Konut Alanı (0.35-1.60) 11.070.000,00-TL 332.100,00-TL 2. Çepni 24.12.2024Saat.14:30 G33C-24A-4B 4774 1 4286,06 M2 Ticaret Alanı (E:0,50 Yençok: 2 Kat ) 22.500.000,00-TL 675.000,00-TL 3. Çepni 24.12.2024Saat.15:00 G33C-24A-3A 4775 1 3861,73 M2 Ticaret Alanı (E:0,50 Yençok: 2 Kat ) 20.820.000,00-TL 624.600,00-TL

Bedeller üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile hazırlanan şartnameleri dahilinde ayrı ayrı satılacaktır.

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 24.12.2024 Salı günü İlanda Belirtilen saatlerde Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A) Kimlik Fotokopisi. B) Kanuni ikametgah belgesi, C) Tebligat için yazılı adres beyanı, D) İhaleye katılacak kişi şahıs ise Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü E) Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri F) Vekaleten ihaleye katılma halinde İstekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi G) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz. H) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun). I) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi İ) İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı. J) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge, (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) K) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine göre hazırlanmış teklif mektubu (iç zarf)

*Yukarıda belirtilen ihalelere katılacak olanların istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, en geç 24.12.2024 Salı günü Saat 13.45’e kadar Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) bulunan İhale Komisyon ( Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile posta ile geç gelen teklifler kabul edilmeyecektir. Keyfiyet ilan olunur.