Dünya Hitit Günü’nün 3’ncüsü 15-17 Nisan tarihleri arasında kapsamlı bir programla Ankara’da kutlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Vakıf 19 Çorumlular Vakfı ve Türk Japon Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilecek olan programla ilgili bilgi veren Vakıf19 Başkanı Alper Bilan, kutlamalara bu sene uluslararası katılım olacağını söyledi.

Türk Japon Diplomatik İlişkilerinin 100. Yılı olması sebebi ile programa Japon sanatçılar ve bilim adamlarının da katılacağını ifade eden Alper Bilan, şunları söyledi: “Hitit sazları ve Japon geleneksel sazları birlikte barış ve kardeşlik türküleri söylenecek. Ayrıca Anadolu'da Hitit Renkleri isimli uluslararası bir plastik sanatlar sergisinde 65 birbirinden değerli sanatçının katılımı ile Hitit temalı resimler sizlerin beğenisine sunulacak. Yine Japon bilim adamları Türkiye’deki Japon kazıları hakkında bir panel düzenleyecek. Birçok okul aracılığı ile gençlerimiz kurulan Hitit temalı atölyelerde keyifli çalışmalar yaparak Hititleri tanıyacak. Ulusal boyutta tanıtımla başladığımız Dünya Hitit Günleri tanıtımının uluslararası boyutlara taşınmış olması hem bizim için hem de ilimiz için gurur verici.

Bu etkinlik sayesinde birçok kişinin Hitit uygarlığı hakkında bilgi sahibi olması ve bu uygarlıkla daha yakından ilgilenmesi çok kıymetli. Bu vesile ile Tüm hemşerilerimizi etkinliğimize davet ediyoruz.”