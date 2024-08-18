Geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana gelen olayda 26 yaşındaki D.K isimli kadın, verdiği sipariş üzerinden kendisine ulaşan kurye tarafından 3 gün boyunca taciz edildi.

İhlas Haber Ajansı yer alan habere göre, İ.Ç isimli 35 yaşındaki kurye 3 gün boyunca genç kadının evinin önünden ayrılmadı. Sosyal medyada video çekerek paylaşımda bulunan kadın yetkililerden yardım istedi.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü, kurye İ.Ç.'yi yakalanarak gözaltına aldı.

Şahsın 11 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.