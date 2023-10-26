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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 19 yıl arayla evlendiği 2 kadını öldüren, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cezaevinden tahliye edildikten sonra dini nikahlı yaşadığı Mutlu Menekşe'yi de öldürdüğü öne sürülen zanlıya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ÇERÇEVESİNDE TAHLİYE OLMUŞTU

Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığınca geçen yıl 31 Aralık'ta meydana gelen olaya ilişkin hazırlanan iddianame, Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianameye göre, daha önce 2 eşini öldürdükten sonra cezaevinden Kovid-19 izniyle çıkan ve birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Mutlu Menekşe'yi öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Necati Akpınar, hakkında "eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme” suçlamasıyla dava açıldı.

Mutlu Menekşe'nin cenazesine Adli Tıp Kurumu uzmanlarınca yapılan otopsi bulgularına yer verilen iddianamede, maktulün sırt ve bacak bölgesinde yanıklar, vücudunun muhtelif yerlerinde darbe, yaralanma veya fiziksel saldırının neden olduğu travmalar, omur kırığı, yaygın yumuşak doku travması, doku içi kanama, akciğer ve böbrek enfeksiyonu tespit edildiği bilgisi yer aldı.

İddianamede Menekşe'nin ölüm nedenine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Maktul üzerinde yapılan ölü muayene ve otopsi tutanağında maktulün vücudunda yaygın yanıkların bulunduğu, darp cebir izlerinin ve omur kırığının mevcut olduğunun tespit edildiği, otopsi raporunda maktulün, maruz kaldığı künt travma ile yanığa bağlı olarak yaralanması neticesinde vefat ettiğinin tespit edildiği anlaşılmıştır."

Cumhuriyet savcısı, şüphelinin darbetmek suretiyle maktulün vücudunda yanıklar oluşturacak şekilde eziyetlerde bulunduğu ve boyun omurunu kırdığına dikkati çekerek "Neticede maktulün bu yaralanmalara bağlı olarak vefat ettiği, şüphelinin mezkur eylemiyle eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.