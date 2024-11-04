Ahlatcı Çorum FK zorlu Keçiörengücü deplasmanından üç puanla dönmesine karşın iki futbolcusunu kaybetti.

Maçın ilk yarısında sakatlanan Kasango ve ikinci yarının başında sakatlanan Loick Landre’nin sakatlıklarının ciddi olduğu öğrenildi.

İlk yarıda sakatlanarak oyundan çıkan Kasango’nun daha öncede olduğu gibi arka adelesinden sakatlandığı ve 2-3 hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor.

İkinci yarının başında sakatlanarak oyundan çıkan Loick Landre’nin de üst adelesinde sakatlandığı ve bu futbolcunun dönüşünün 3-4 hafta sürmesi bekleniyor.

İki futbolcunun bugün çekilecek MR sonuçlarına göre sahaya dönme tarihlerinin belli olacağı belirtildi.