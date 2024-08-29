Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

'Milletimizin tarihine altın harflerle yazılmış olan, bağımsızlık mücadelemizin taçlandığı, aziz vatanımızın kurtuluşunun müjdelendiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. Yıl dönümünü coşku ve gururla kutlamaktayız.' diyen Vali Dağl, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin başarıyla sonuçlanması, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda, inancın zafere dönüştüğü bir milat olmuştur. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanın bütünlüğü, Milletin istiklali tehlikededir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” sözü üzerine bu zafer, bir milletin topyekûn bir direnişle kazandığı bağımsızlığın ve egemenliğin simgesi olmuştur. Ordumuzun kahramanlıkları ve milletimizin fedakarlıklarıyla kazanılan bu zafer, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla anılmakta ve bir milletin yeniden doğuşuna şahit olunarak geleceğe umutla bakılmasını sağlamaktadır. Bugün bizlere düşen görev, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak bu kutsal mirası layıkıyla korumak ve gelecek nesillere bu büyük mirası aktarmaktır. Milletimizin birliği, beraberliği ve bağımsızlığı uğruna kahramanca savaşan tüm şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları, milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm halkımızın ve Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin kahraman mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum. Milletimizin birliği ve dirliği daim olsun.