30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Zafer Koşusu” 28 Ağustos çarşamba günü koşulacak.

Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül tarafından yapılan açıklamaya göre, Zafer Koşusu’nun 28 Ağustos Çarşamba günü saat 10’da İtfaiye Parkı Koşu Pistinde yapılacağını açıkladı.

Topgül, koşunun minikler, küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar (kız-erkek) olmak üzere 6 kategoride yapılacağını söyledi.

Topgül, miniklerin 400, küçüklerin 600, yıldızların 800, gençlerin 1500, büyükler ve veteranların ise 2000 metre koşacağını ve ilk 4’e giren sporculara madalya verileceğini belirtti.

İl Temsilcisi Topgül ayrıca, koşuya katılacak sporcuların göğüs numaralarını 27 Ağustos Salı günü saat 16.00’a kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden alabileceklerini de sözlerine ekledi.