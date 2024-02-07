Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan levent Çöphüseyinoğlu için düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz;

“31 Mart’ta seçimlerinde partimiz damga vuracaktır. Gerek Çorum, gerekse de ilçe ve beldelerimizde seçimlerin en iddialı partisi olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İktidar ve destekçileri Çorum seçimlerinde 16’da 16 yapacaklarını iddia ederek kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar ama halkımız gibi bunlar da bir hayal dünyasında yaşadıklarını iyi biliyorlar. Zamlarla, zulümlerle, sahte enflasyon rakamlarıyla, liyakatsiz yönetim anlayışlarıyla toplumu getirdikleri noktadan bir haber vaziyetteler. Herşeyi tozpembe görmeye alışık olduklarından ve halkımızdan kopuk olduklarından dolayı bu tabloyu okumalarını beklemiyoruz. Şunu iyi bilmeliler ki; Çorum halkı 31 Mart tarihinde bu anlayışı sandığa gömecek ve hayal dünyasından gerçek dünyayı tanımalarına bir yol açacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi ülkemiz genelinde yerel seçimlerde üstün bir başarı için çalışmalarına devam etmektedir. Bizler Çorum’da halen merhum belediye başkanımız Turhan Kılıçcıoğlu’nun 17 yıl gönüllere dokunarak yaptığı belediye başkanlığı modelinin Çorum halkının zihninde ve özleminde olduğunu biliyoruz. Bu sebeplerle 1994 yılında ara verdiğimiz sosyal-demokrat belediyecilik özlemine 31 Mart’ta son vereceğiz.” şeklinde konuştu