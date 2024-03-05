Ahlatcı Çorum FK’nın Bandırmaspor ile oynadığı maçı 4574 bilet satıldı.

Maça giren taraftar sayısı ise 3263 kişi olarak açıklandı.

Kırmızı siyahlı takımın sahasında konuk ettiği Bandırmaspor tribününü Güney C tribünlerinde 116, Kuzey tribünlerinde 1295, misafir tribünde 64, protokol tribününde 51, VİP tribünlerinde 926, localarda 184, batı kapalı sağ tribünde 7, Balı sol kapalııda 23 ve maraton tribününde ise 278 olmak üzere toplam 3263 taraftar stada girdi.

Kırmızı siyahlı takımdan kombine bilet alan yaklaşık bin kadar taraftarın ise maça gelmediği gözlendi.

