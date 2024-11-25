1984-1991 yılları arasında Sungurlu Arifegazili İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu'ndan mezun olan öğrenciler, Başkan Mehmet Onan öncülüğünde 33 yıl sonra karlar altında Ankara'da bir araya geldi.

Büyük bir özlem ve heyecanla gerçekleştirilen buluşmada eski arkadaşlar hasret giderdi, anılar tazelendi.

Programda, hayatını kaybeden mezunlar için dualar edildi ve onlara Allah'tan rahmet dilendi. Organizasyona katılamayanlara ise gelecek buluşmalara katılmaları yönünde temenniler iletildi.

Mezunlar, bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken bu anlamlı etkinliğin geleneksel hale getirilmesi konusunda da fikir birliğine vardı. Buluşmaya katılanlar, bu özel günün unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yer edeceğini ifade ettiler.