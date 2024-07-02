Sungurlu'da yaşayan 34 yaşındaki Hacı Abanuzoğlu, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik İlkokulu yakınlarında bir evden koku geldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, eve girdiğinde hareketsiz halde buldukları Hacı Abanuzoğlu isimli gencin öldüğünü tespit etti.

Ailesinin Ankara’da olduğu ve evde yalnız başına olduğu öğrenilen Abanuzoğlu’nun 5-6 gün önce öldüğü tespit edildi.

Epilepsi hastası olan Abanuzoğlu’nun nöbet geçirdiği iddia edildi.

Abanuzoğlu’nun cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.