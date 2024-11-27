Çorum’un tanınmış simalarından bir çocuk babası Fatih Karaköse, yakalandığı hastalık sonucu 35 yaşında hayatını kaybetti.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden Karaköse’nin genç yaşta vefatı büyük üzüntü yarattı.
Merhumun cenazesi 28 Kasım Perşembe günü Akşemseddin Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Yüksel Basar