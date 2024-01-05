Bursa'da yaşayan Çorumlu genç kız oturduğu binanın 3.katından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kuruyan çamaşırları toplamak için çıkan 14 yaşındaki Zeynep Kübra Tokmak, dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç kız yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cenazesi bugün Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi.