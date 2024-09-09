Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Sokaklar bizim" projesi kapsamında düzenlenen 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası'nda minik sporcular hünerlerini sergilediler.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği öncülüğünde Çorum'da gerçekleşen 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası'na 4 kız, 11 erkek takımı katılırken, 60 minik sporcu ter döktü. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan turnuvada erkeklerde 2012, 2013 ve 2014 doğumlu sporcular, kızlarda ise sadece 2012 doğumlu sporcular yer aldı.

Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık gözetiminde gerçekleşen müsabakalarda Gelişim Spor Kulübü, Gençlikspor Kulübü, Basketbol İhtisas Spor Kulübü A ve B takımlarında forma giyen minik basketbolcular mücadele etti.

Kazananın olmadığı turnuvada, katılan tüm sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya takdim edildi.