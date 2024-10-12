Gaziantep'te bir kişi, eşi ve 4 çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi 43 Sokak No: 1'de meydana geldi.

İddiaya göre, mahallede berberlik yapan Ahmet Demir, 30 yaşındaki eşi Emine Demir, kızı 5 yaşındaki Azra demir, 4 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen Demir, 11 yaşındaki kızı Medine Demir, 6 yaşındaki kızı Edanur Demir silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Editör: İhlas Haber Ajansı