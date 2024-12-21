Çorum'un Sungurlu ilçesinde Şehitler Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4 öğrenci hafızlığını tamamladı.

Hafızlar Ömer Faruk Yılmaz, Muhammed Emin Balkanlıoğlu, Hasan Esad Cankaloğlu ve Ahmet Yasir Temel'e Sungurlu İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu'nun hafızlığı bitirme ve motivasyon programı düzenlendi.

Sungurlu İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu konuşmasında; “Hafızlığın önemine ve mükâfatına değindi. Hafız olmak kadar hafız kalmanın önemli olduğunu vurguladı. Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen Samed Seloğlu, Ahmet Yılmazcan, Muhammet Talha Korkmaz, Celil Ağca, Hüseyin Taşkaya, Enes Arslan hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize başarılar diliyor velilerimize desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Programın ilerleyen bölümünde öğrencilerin sunumlarının akabinde duaların ardından hafızlara plaket ve hediyeler verildi.