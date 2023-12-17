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Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, 40 yıl sonra sınıf öğretmenleri Mehmet Biçer ve sınıf arkadaşlarını ilçede buluşturdu.

Yıllar sonra bir araya gelmenin özlemi ve mutluluğunu paylaşan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, "Oğuzlar İlkokulu 'nda aynı sıralarda okuduğumuz, birlikte büyüdüğümüz can arkadaşlarımla ve bizleri yetiştiren kıymetli öğretmenimiz Sn Mehmet Biçer ile 40 yıl sonra yine biraraya geldik.Hayat gereği Türkiye'nin dört bir yanına savrulan arkadaşlarımla yıllar sonra biraraya gelmenin mutluluğunu paylaşıp eski okulumuzu ziyaret ettik. Altın Koz Sosyal Tesislerimizde biraraya gelip özlem giderdik. Oğuzlar Gençlik Merkezimizde geçmişin gençleri olarak sınıf arkadaşlarım ve sınıf öğretmenimiz Sn Mehmet Biçer ile biraraya gelip sohbet ettik. Gönül isterdi ki tüm arkadaşlarımıza ulaşabilelim ve hepsiyle birarada olalım. Bugün bizlerle olan arkadaşlarımıza ve öğretmenimize bu anlamlı buluşma için teşekkür ediyor aramızda olamayan arkadaşlarıma da selamlarımı saygılarımı iletiyorum." şeklinde açıklamalarda bulundu.