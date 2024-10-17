Amatör Spor Haftası kapsamında geleneksel hale getirilen ‘EN’ler ödül töreninde 22 sporcu ve 19 antrenör ve idareciye ödülleri verildi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından branşların il temsilciilerinden alınan bilgiler doğrultusunda geçtiğimiz sezon içerisinde Uluslararası Turnuva, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında milli takımda mücademe etmiş sporcular ve antrenörleri ile Olimpiyatlarda milli takım antrenörü olarak görev yapmış isimler ödüle layık görüldü.

Futbolda ise yerel liglerde üç kaegoride şampiyon olan Mimar Sinan ve Anadolu FK, 2 kategoride şampiyon olan Vefaspor, bir kategoride şampiyon olan HE Kültürspor ile U 17 Bölgesel Gelişim Liginde grubunda şampiyon olarak play-off oynayan Ahlatcı Çorum FK kulüpleri antrenör ve yöneticilerine başarı belgeleri verildi.

Törende ödül alan antrenör, sporcu ve branşları şöyle:

Wushu’da Avrupa Şampiyonasında mücadele eden SultanYıldırım ve antrenörü Bekir Bolat, Güreş’de Avrupa Şampiyonasında mücadele eden Eren Yalçın ve Berat Veli Körpeş ile antrenörleri Yasin Bolat ile Antrenör Serdar Çatal, Badminton’da Dünya Şampiyonasında mücadele eden Beren Aşkar ve Mehmet Can Töremiş ile antrenörleri Barış Boyar ödüle layık görüldü.

Taekwondo’da 2024 Turkish Open Uluslararası turnuvası ve Avrupa Kulüpler şampiyonasında ikinci olarak madalya kazanan Tugay Yolal ve antrenörü Arif Atak, Tenis’de Uluslararası tenis federasyonu tarafından düzenlenen MT200 Tenis turnuvasında tek erkeklerde birinci olan Erdal Bakırcan ödül alan isimler oldular.

Masa Tenisinde ise 2024 Yıldızlar, Gençler Avrupa Şampiyonalarında milli formayı giyen Asude Tuba Şimşek, Aybüke Banu Şimşek, Yağmur Yeşil, Yiğit Furkan Şimşek ve Uğurcan Dursun ödüllerini aldılar.

Özel Sporcularda Atletizm Dünya Şampiyonasında mücadele eden Enes Borucu ve antrenörü Mehmet Ali Kurt ile Merve Özlü ile antrenörü Özgür Akman, masa tenisinde Merve Peker ve antrenörü Metin Bekar ödüle layık görüldüler. Down Sendromlular Yüzme Dünya Şampiyonasında antrenör olarak görev yapan Çetin Koçak ve Mehmet Ali Kurt ödül alan antrenörler oldular.

2024 Paris Olimpiyat oyunlarında Badminton milli takım antrenörü olarak görev yapan Barış Boyar ile serbest güreş milli takım antrenörü olarak görev yapan Levent Kaleli ödül alan isimler oldular. 2024 Masa Tenisi Avrupa Şampiyonasında milli takım antrenörü olarak görev yapan Mesut Kuşgöz bir ödül daha kazanmayı başardı. Bilardo’da Artistik Dünya Şampiyonasında dördüncü olan Emrah Taç ödül aldı.

Futbol’da kategorilerinde şampiyon olan takımların antrenörleri ve yöneticilerine ödülleri verildi. 1. Amatör Küme, U 18 ve U 17 kategorilerinde şampiyon olanMimar Sinanspor kulübünün ödüllerini antrenörler Hüseyin Eğer ve Yunus Emre Ergün yönetici olarak ise Hacı Ömer Yağlıdere aldı.

U 11, U 15 ve U 16 kategorilerinde şampiyon olan Çorum Anadolu FK’nın ödüllerini antrenör Menderes Özarslan ve yönetici Metin Yenihan aldı.

U 14 liginde şampiyon olan Halk Eğitim Kültürspor’un ödüllerini antrenör Remzi Karahan ve yönetici Hilal Kiraz alırken U 12 ve U 13 liglerinde şampiyon olan Vefaspor’un ödüllerini antrenör Ahmet Buğra Erdoğan ve yönetici Fatih Kanan aldı.

U 17 Bölgesel Gelişim Liginde grubunda şampiyon olarak Antalya’da play-off mücadelesi verme başarısı gösteren Ahlatcı Çorum FK takımı adına antrenör Barış Kılıç ve yönetici Mehmet Arduç aldı.