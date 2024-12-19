Çorum eğitim camiasının tanınmış ve tecrübeli isimlerinden öğretmen Dursun Şen, meslekteki 45 yılını tamamlayarak emekliliğe ayrıldı.

ÇİÇEKLERLE UĞURLANDI

Atatürk Anadolu Lisesinde uzun yıllardır görev yapan Dursun Şen'i okul idarecileri, meslektaşları ve öğrencileri emekliliğe çiçeklerle uğurladılar.

SEVİLEN BİR İSİMDİ

Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Emre Öztürk, son dersinin ardından Durşun Şen'i sınıftan alarak okul koridoruna çıktı. Burada Dursun Şen, koridorlar boyunca, karşılıklı dizilen yüzlerce öğrencisi tarafından çiçek ve konfeti yağmuruna tutuldu.

DUYGUSAL ANLAR

Dursun Şen, tezahürat ve alkışlarla okul girişindeki tören yerine geldiğinde, öğretmen arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı. Burada tebriklerin kabulüyle birlikte pasta kesimi yapıldı. Ve kendisinin veda konuşmasında çok duygusal anlar yaşandı.

ÖĞRETMENLİĞE VEDASI

Okul bahçesindeki coşku ise her öğretmen için yaşanması gereken bir sevgi, bir saygı, bir onur ve bir vefa örneğiydi. Tüm okul öğretmen ve öğrencilerinin oluşturduğu bir çember içinde kalan Dursun Şen, yanında öğretmen arkadaşlarıyla birlikteyken, yaptığı konuşma ile aktif öğretmenlik hayatına veda etti.

1979 YILINDA BAŞLADI

1979 yılında Samsun Bafra Lisesinde başlayan öğretmenlik mesleğini, 1987 yılında Çorum Osmancık İHL'de devam ettiren Durşun Şen, 1997 yılında atandığı Çorum Atatürk Anadolu Lisesinde mesleğini noktaladı. Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Emre Öztürk, "Evli ve iki çocuk babası Dursun Şen öğretmenimize minnetlerimizi sunuyor, sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik hayatı geçirmesini temenni ediyorum" dedi.