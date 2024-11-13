2. Amatör Küme’de zirve mücadelesi veren Buharaspor’un golcü ismi Şemsettin Emir Tapan takımını Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanında galibiyet taşıyan isim oldu.

2005 Çorum doğumlu Şemsettin Emir Tapan, Çorum PTTspor ardından Çorum FK alt yapısı bir sezon Kültürspor formasının ardından yeniden Çorum FK alt yapısına transfer olan Şemsettin Emir Tapan bu sezon başında ise Buharaspor’a transfer oldu.

2. Amatör Küme’de ilk ikiye girerek 1. Küme’ye çıkma hedefi ile sezona başlayan Buharaspor bu yoldak kritik Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanında gol düellosu şeklinde geçen maçta rakibini 6-3 yenmeyi başardı.

Buharaspor’u galibiyete ise altı golün beşine imza atan Şemsettin emir Tapan ulaştırdı. Maç sonunda ise attığı beş golün sevinci ile maç topunu anı olarak saklamak üzere aldı.

Genç futbolcu hedeflerinin 1. Küme’ye yükselmek olduğunu bunun içinde kendisinin elinden gelen mücadeleyi verdiğini attığı gollerle bu hedefe katkı verdiği için mutlu olduğunu belirterek tüm takım arkadaşlarına destekleri için teşekkür etti.