Cumhurbaşkanı imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararına göre, Türkiye'de faaliyette olan 5 siyasi parti için mali denetim kararı alındı. Karara göre, partiler hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

5 SİYASİ PARTİYE MALİ DENETİM KARARI

Anayasa Mahkemesi’nin 5 siyasi parti hakkındaki mali denetim kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, 2820 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Siyasi partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi'ne ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermek zorundadırlar." ifadelerine yer verildi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Kararda; partilerin faaliyet yürüttüğü binaların parti mülkü veya kira olmasına; partilerin kira, su, elektrik, telefon, kırtasiye gibi yönetim giderleri bulunması gerektiğine dikkati çekildi. Yapılan inceleme sonucunda ise partilerin Anayasa Mahkemesi'ne hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzenin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemleri olduğundan 2820 sayılı Kanun’un 111’inci maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.

ÜLKEM PARTİSİ, TÜRKİYE ALTIN ÇAĞ PARTİSİ VE YENİLİK PARTİSİ İNCELENDİ

Ayrıca Ülkem Partisi'nin 2021 yılı, Türkiye Altın Çağ Partisi'nin 2021 ve 2022 yılı ile Yenilik Partisi'nin 2021 yılı kesin hesapları incelemeleri Raportör Ömer Dursun’un ilk inceleme raporuna göre heyet tarafından incelendi.

PARTİLER KESİN HESAPLARI BİLDİRMEKLE ZORUNLU

Partilerin 2820 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesi gereğince kesin hesaplarının bir örneği Anayasa Mahkemesi'ne ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermek zorunda olduğu tekrar hatırlatıldı.

Ancak yayımlanan kararda partilerin belgelerinin parti yetkili organlarınca onaylanmamış olduğu ve Anayasa Mahkemesi tarafından incelenebilecek belge olamayacağı belirtildi.

Kararda partilerin kesin hesaplarının incelenip birleştirilmediği ve onaylandığına dair kararı göndermediği tespit edildi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURUSU

Partilerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 69. 70. ve 74. maddelerine aykırı davrandığı tespit edilirken partilerin Anayasa Mahkemesi'ne hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzenin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemleri olduğundan 2820 sayılı Kanun’un 111’inci maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.