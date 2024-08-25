Kemaliye Mahallesi'nde aile faciası yaşandı. 31 yaşındaki M.Ö eşi S.Ö ile yaşadığı tartışma sonrası kavga büyüyünce pompalı tüfekle dehşet saçtı. Anne S.Ö yaralanırken araya giren 5 yaşındaki D.Ö de vuruldu.
Çiftin 5 yaşındaki kızları anneyle beraber 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine götürüldü. Hafif yaralı anne taburcu edilirken küçük kızdan acı haber geldi. Tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan M.Ö'nün Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Editör: Anadolu Ajansı