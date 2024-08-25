Kemaliye Mahallesi'nde aile faciası yaşandı. 31 yaşındaki M.Ö eşi S.Ö ile yaşadığı tartışma sonrası kavga büyüyünce pompalı tüfekle dehşet saçtı. Anne S.Ö yaralanırken araya giren 5 yaşındaki D.Ö de vuruldu.

Çiftin 5 yaşındaki kızları anneyle beraber 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından  Kulu Bölge Devlet Hastanesine götürüldü. Hafif yaralı anne taburcu edilirken küçük kızdan acı haber geldi. Tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

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Gözaltına alınan M.Ö'nün Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Editör: Anadolu Ajansı