50 KALEM GIDA MALZEMESİ

(KURU GIDA, KAHVALTILIK, PİLİÇ ÜRÜNLERİ, SÜT ÜRÜNLERİ)

İSKİLİP AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

50 Kalem Gıda Malzemesi (Kuru Gıda, Kahvaltılık, Piliç Ürünleri, Süt Ürünleri) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN :2024/186100

1-İdarenin

a) Adı: İSKİLİP AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Hacıpiri mahallesi Kazanlı caddesi no:39 19400 İSKİLİP/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası :03645116011 - 3645112004

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği

İnternet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: 50 Kalem Gıda Malzemesi (Kuru Gıda, Kahvaltılık, Piliç Ürünleri, Süt Ürünleri)

b) Niteliği, türü ve miktarı: 50 Kalem Gıda Malzemesi (Kuru Gıda, Kahvaltılık, Piliç Ürünleri, Süt Ürünleri)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu Genel Bütçe Gıda Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşme imzalanmasına müteakip İdare ihtiyacı olan ihale konusu ürünlerin, idarenin yükleniciye belirttiği gün ve saatte 31.07.2024 tarihine kadar peyder pey yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi:01/04/2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:14.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.