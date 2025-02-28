Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Kliniği'ne sol gözünde görme kaybı şikâyetiyle başvuran 72 yaşındaki kadın hastanın yapılan muayenesinde, sol göz kornea tabakasının saydamlığını tamamen kaybettiği tespit edildi.

Yapılan görüşmede, hastanın yaklaşık 50 yıl önce boya badana yaptığı sırada sol gözüne kireç kaçtığı ve o günden itibaren görme kaybı yaşadığı öğrenildi.

Hasta, ulusal kornea nakli bekleme listesine alındı.

Uygun verici korneanın bulunmasının ardından hastanede başarıyla gerçekleştirilen kornea nakli ameliyatı sayesinde, hastanın görme yetisini yeniden kazanması sağlandı.

Ameliyat sonrası klinik takip süreci devam eden hastanın görme fonksiyonunda belirgin bir iyileşme gözlemlendiği belirtildi.

Kornea nakli ameliyatı geçiren hastanın sağlık durumunu yakından takip eden Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut ve hastane yönetimi Göz Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Tayfun Şahin, Doç. Dr. Selim Cevher ve Uzman Dr. Caner Öztürk ile birlikte hastayı ziyaret etti.

Başhekimimiz Doç. Dr. Erdal Komut ziyaret sırasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kornea nakli gibi hassas ve önemli bir ameliyatın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olması bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Yıllar sonra hastamız yeniden görme yetisine kavuşuyor, bu mucize başlangıç nice insanımıza umut olacaktır. Hastanemizde kornea nakli ile başlayan bu kıymetli sürecin, yakın gelecekte organ nakli merkezi ile daha büyük başarıları daha büyük operasyonları getireceği açıktır. Bir insanı kurtarmak tüm insanlığı kurtarmak gibidir nazarı ile sürece bakıyor, insanımıza daha büyük hizmetler sunmayı şiar ediniyoruz. Bu süreçte emeği geçen Göz Kliniği Eğitim Sorumlumuz Doç. Dr. Tayfun Şahin, Doç. Dr. Selim Cevher, Uzman Dr. Caner Öztürk başta olmak üzere tüm sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Hastalarımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışan değerli doktorlarımızın emekleri gerçekten takdire şayan. Umarım hastamız en kısa sürede tamamen sağlığına kavuşur ve yaşam kalitesini artırarak hayatına devam eder."