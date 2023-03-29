Çorum Belediyesi’nde geçici olarak istihdam edilecek işçilere yönelik mülakatlar başladı.

Personel alımının, liyakat ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

Çorum Belediyesi, 7 aylık geçici süreyle istihdam edeceği 260 beden işçisi alımı için geçtiğimiz hafta noter huzurunda kura çekimi yapılmıştı. Kura ile belirlenen 520 işçi adayı için mülakat gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü başkanlığındaki mülakat komisyonunda Çorum Belediyesi birim müdürleri yer aldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde yapılan mülakatların üç gün devam edeceği açıklandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü yaptığı açıklamada, "Çorum Belediyesi'nin 2023 yılı içinde Park Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere geçici personel alımı mülakatlarımız devam ediyor. Şoför alımı mülakatları sona erdi, şimdi de beden işçilerinin mülakatları devam ediyor. Mülakatlar sonunda, kura ile belirlenen 520 kişi içinden 260'sı asil, kalanı da yedek olarak belirlenecek. Sonuçları önümüzdeki günlerde ilan edeceğiz." dedi.