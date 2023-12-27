Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bu sefer vahşetin adresi Bayburt... Olay, gece saatlerinde merkez Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'nde bulunan evde meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Bayburt’ta bir lokantada aşçı olarak çalışan Fuat S. (45) aynı lokantada önceden bulaşıkçı olarak çalışan 6 çocuk annesi Filiz Ç.'yi boğarak öldürdü.

ÖLDÜRÜP POLİSİ ARADI

Cani adam olayın ardından polisi arayarak cinayeti işlediğini ihbar etti ve teslim oldu.

Evde yapılan olay yeri incelemesinin ardından kadının cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.