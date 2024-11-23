İŞKUR’un Çorum Valiliği iş birliğiyle düzenlediği İşgücü Uyum Programı (İUP) için kura çekimi tamamlandı.

Çorum merkezde 300, ilçelerde ise 300 olmak üzere toplam 600 kişinin istihdam edileceği program için toplamda bin 895 kişi başvurdu. Başvurulardan bin 67'si Çorum merkezden gelirken, bunların 850’si uygun görülerek kuraya dahil edildi.

Kura çekimi, İŞKUR Şefi Murat Özbek, Meslek Danışmanı Fatih Aydoğan ve Valilik görevlisi Burak Şafak’ın denetiminde, Çorum 2. Noter Başkatibi Ebubekir Bulat gözetiminde gerçekleşti.

Programın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Çorum Valiliği ve Kaymakamlıklarca belirlenen kamu kurumlarında çalışacak olan katılımcılar, 2 Aralık 2024’te işe başlayacak ve program 27 Haziran 2025’te sona erecek. Katılımcılar, haftanın belirli günlerinde tam zamanlı olarak temizlik, bakım ve onarım işlerinde çalışacak.

Kontenjan Dağılımı İlçe Bazında Şöyle:

Çorum Valiliği: 300 kişi

Alaca: 30 kişi

Bayat: 25 kişi

Boğazkale, Dodurga, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar: 15’er kişi

İskilip: 35 kişi

Kargı: 20 kişi

Ortaköy: 18 kişi

Sungurlu ve Osmancık: 40’ar kişi

Uğurludağ: 17 kişi