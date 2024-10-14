Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ibadethane temizliği kapsamında 62 bin m2 alanda temizlik hizmeti verdi.

Vatandaşların daha temiz alanlarda ibadetlerini yapabilmeleri adına çalışmalar yapan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 2024 yılı başından bu yana 62 bin metre kare alanda detaylı temizlik hizmeti gerçekleştirdi.

Bu zamana kadar toplam 120 ibadethane, 5 türbe, 36 Kur'an Kursu ve 9 park mescidinde hizmet veren ekipler 62 bin m2 alanda detaylı temizlik, 20 bin m2 alanda ise kısmi temizlik çalışması yaptı.

Çorum’un temizlik konusunda bir marka olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “İbadethane temizliği projemiz kapsamında ekiplerimiz bu zamana kadar 62 bin m2 detaylı 20 bin m2 kısmi temizlik olmak üzere 82 bin m2 alanda temizlik hizmeti verdiler. Camilerimiz başta olmak üzere türbelerimiz, Kur’an kurslarımız ve park mescitlerimizi pırıl pırıl yapmak için çalışıyoruz” dedi.