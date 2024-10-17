Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, “7 Ekim’in Birinci Yılında Filistin” konulu panel düzenledi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen ve moderatörlüğünü Araş. Gör. Dr. Burak Özer’in yaptığı panelin açılış konuşmasını Prof. Dr. Metin Uçar gerçekleştirdi.

Panelde doktora öğrencileri, Asım Celep ‘Abluka: Güvenlik Sorunu’, Fatih Abukan ‘İsrail’in İnsan Kaynağını Oluşturma Sürecinde Filistin’e Göç, Pınar Ayşe Gidiş ‘Bir Direniş Biçimi Olarak Filistin Konulu Sanat Çalışmaları’, yüksek lisans öğrencisi Mohammed J.S Darahgmeh ise ‘7 Ekim’den Sonra Filistin Meselesine Küresel Sempati’ konularında konuşma yaparak 7 Ekim’den itibaren Dünya gündeminin ilk sırasına oturan Filistin meselesini tarihi, siyasi, sanatsal ve güncel açıdan ele aldılar.