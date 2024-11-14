Çorum’dan kutsal topraklara gidecek olan 74 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ve Çorum İl Müftülüğü aracılığıyla ilimizden özel umre turuna kayıt yaptırıp kutsal topraklara gidecek olan 74 umre yolcusu için Çorum Otogarında uğurlama programı düzenlendi.

Programa İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Müftü Yardımcıları Fazıl Saraç ve Yasin Baykal, Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Huzeyfe Çağlar, din görevlileri, umreciler ve aileleri katıldı.

Müftülük İlahi Korosunun seslendirdiği ilahilerle başlayan programda konuşan Müftü Yıldırım, umre yolcularına şimdiden ibadetlerinin kabul olması ve sağlıkla gidip dönmeleri temennisinde bulundu.

Program, Müftü Yardımcısı Baykal’ın yapmış olduğu duanın ardından umrecilerin tekbirleri eşliğinde mübarek topraklara uğurlanmasıyla sona erdi.