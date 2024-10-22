Son yıllarda devamlı kan kaybeden Çorum futbol hakemliğine yeni isimler kazandırmak amacı ile açılan aday hakem kursu hafta sonunda 75 isim aday hakem olmaya hak kazandı.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından alınan başvurular sonunda 85 ismin başvurduğu kurs cuma günü 75 kursiyerin katılımı ile başladı.

Cuma günü Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda başlayan kurs ikinci günde Turgut Özal Konferans Salonu’nda devam etti.

Bu kursta İl Hakem Kurulu üyesi ve aynı zamanda İl Eğitmeni Mustafa Bıçakcı tarafından kursiyerlere 17 kural hem video hemde slayt gösterimi eşliğinde anlatıldı.

İki gün süren bu eğitimin ardından 50 sorulu ve doğru yanlış cevaplı sınav sonunda 75 kursiyerde başarılı olarak saha denemelerine katılmaya hak kazandılar.

Pazar günü ise 75 kursiyer Nazmi Avluca sahasında saha denemesine çıktılar.

İl Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Selçok ve İl Eğitimcisi Mustafa Bıçakcı tarafından burda sahaya çıkış, bayrak kaldırma, sahada yer alma gibi konulunda aday hakemlere uygulamalı olarak eğitim verildi.

İl Eğitimcisi ve kurs hocası Mustafa Bıçakcı semineri ve saha denemesini tamamlayan 75 kursiyerin MHK tarafından belirlenen evrakları teslim edeceklerini ve inceleme sonunda uygun görülenlere maça çıkma onayı verileceğini bunun sonunda da bu isimlerin aday hakem olarak maçlarda görev almaya hak kazanacaklarını söyledi.

Bıçakcı kursu tamamlayan 75 isimden çevre illerden gelen 15 kişi dışındakilerin Çorum amatör sporundan gelen ve üniversite öğrenimi için ilimize gelenler olduğunu belirterek alternatif isimler Çorum ve Türk hakemliğine kazandırmak için ellerinden gelen çabayı göstermeye çalıştıklarını belirtti.