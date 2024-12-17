İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​, 76 ilde uyuşturucuya yönelik 10 gündür devam eden "Narkokapan-3" operasyonlarına ilişkin bilgiler paylaştı. Buna göre operasyon çerçevesinde 2 ton 6 kg uyuşturucu​ madde ile 2 milyon 889 bin 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir taciri 595 şüpheli yakalandı.

8 BİN 340 PERSONEL GÖREV ALDI

Uyuşturucuyu ulaşılmaz bir hale getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Yerlikaya, "Hem uyuşturucunun arzıyla hem de uyuşturucuya olan taleple mücadelemizi sürdürüyoruz" derken operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

Operasyonda Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince; 2 bin 850 ekip, 8 bin 340 personel, 27 hava aracı ve 77 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 76 ilde operasyonlar düzenlendi. Bazı illerdeki operasyonlara ilişkin detaylar şöyle:

İL İL OPERASYON VERİLERİ

Adana İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 25 kg eroin ele geçirildi, uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 218 kg skunk, 105 kg metamfetamin, 82 kg kokain, 6 kg esrar, 1 milyon 20 bin 636 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 30 şüpheli yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 53 kg eroin, 22,5 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 80 kg skunk, 21 kg esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 72,5 kg skunk ele geçirildi, uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 39 kg skunk, 9 kg esrar, 34 bin 730 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 39 kg esrar, 473 bin 191 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 14 şüpheli yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 29 kg esrar, 14,5 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 28 kg skunk ele geçirildi, uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı.