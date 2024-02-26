Tokat'ın Niksar ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta, Kelkit Çayı üzerinde yükselen bir Selçuklu eseri olan Tarihi Talazan Köprüsü tarihe tanıklık ediyor. 8 asır boyunca şehirlerarasındaki ulaşımın sağlanması için önemli rol oynayan köprü, birçok depreme de direnç gösterdi.

Tokat'ın Niksar ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta, Kelkit Çayı üzerinde yükselen bir Selçuklu eseri olan 161 metre uzunluğundaki Tarihi Tazalan Köprüsü, tarih boyunca şehirlerarasındaki ulaşımın sağlanması için önemli bir rol oynadı. İpekyolu üzerinde yer almasıyla da dikkat çeken Talazan Köprüsü, yüzlerce yıl boyunca bu antik yol üzerinde seyahat edenler için bir geçiş noktası olmuş ve çevredeki köylerin ulaşım ihtiyacını karşıladı. Günümüzde de hala çevre köylerin ulaşımında kullanılan köprü, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Adını ‘Talazan’ kelimesinden alan köprünün, kelime anlamı ‘güvenilir’dir. Bu anlamıyla da köprü, yüzyıllardır insanların güvenle geçtiği bir yapı olarak varlığını sürdürmekte. Özellikle 1940'lı yıllarda yaşanan Erbaa depremine rağmen ayakta kalan bu köprü, sağlamlığıyla adeta bir sembol haline geldi. Talazan Köprüsü, yaşadığı güçlü depremlere rağmen dimdik ayakta durarak tarihe meydan okuyor. Özellikle Erbaa ve Niksar depremlerinde yaşanan kayıplara rağmen, bu köprü hala sağlamlığını koruyarak bölgenin kültürel mirasına değer katıyor.





“Büyük depremlere rağmen bu köprü isminin hakkını veriyor”

Köprü hakkında bilgiler veren Yunis Kılıç, “Yolda giderken bu köprünün üzerinden geçtik. Köprü dikkatimizi çekti. Köprünün isminin “Talazan” olduğunu öğrendik. İnternetten yapmış olduğum araştırmalar üzerine de Talazan’ın kelime anlamı güvenilir demekmiş. Bildiğiniz üzere 1940’lı yıllarda Erbaa depremi oldu. Bu büyük depreme rağmen bu köprü hala ayakta ve isminin hakkını veriyor.



“Sapasağlam ayakta duruyor”

Mustafa Işık ise “Tarihi Talazan Köprüsündeyiz. Bu köprünün kelime anlamı sağlam ve güvenilir anlamına geliyor. Yüzyıllar geçmesine rağmen hala dimdik ayakta duruyor. Özellikle Erbaa ve Niksar depreminde bilindiği üzere 3 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bunca güçlü deprem olmasına rağmen hala gördüğünüz gibi yıllara meydan okuyor. Sapasağlam ayakta duruyor” diye konuştu.