Bitlis’in Güroymak ilçesinde, soluk borusuna çengelli iğne kaçan 8 aylık bebek, yapılan başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Güroymak ilçesinde 8 aylık bebek, evde bulunan çengelli iğneyle oynarken onu yuttu. Öksürmeye başlayan minik çocuğun, hastanede çekilen röntgen sonucu çengelli iğneyi yuttuğu fark edildi. Güroymak Devlet Hastanesi’nden Tatvan Devlet Hastanesi’ne ambulansla sevki gerçekleşen minik çocuk, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Hakan Tuhan tarafından yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Çengelli iğnenin saplı olduğu soluk borusundan çıkarılan bebek, 2 saatlik gözlemin ardından taburcu edildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Hakan Tuhan, “8 aylık bir bebek, Bitlis’in Güroymak ilçesinden tarafımıza danışıldı. Güroymak ilçesinde çekilen röntgen sonucunda çengelli iğnenin soluk borusunun girişinde olduğunu teyit ettik. Yapılan müdahaleler sonucunda çengelli iğneyi çıkardık. Çıkardıktan sonra iki saat kadar gözlem altında tuttuk hastamızı. Daha sonrasında herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık ve sorunsuz bir şekilde taburcu ettik” dedi.